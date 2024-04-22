Анна Константинова
Место рождения
Дата рождения06.09.1818 ст.
Дата смерти11.03.1819 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
06.09.1818 ст.
Отец: Константин Иванов
Мать: Марфа Никитина
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «6 сентября 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Константина Иванова родилась дочь Анна.»
Крещение
08.09.1818 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещена 8-го дня. Восприемницею была крестьянская женка Матрена Иванова. Крещение исправлял священник Иоанн Алексиев с своим причтом
Смерть
11.03.1819 ст.