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Анна Константинова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

06.09.1818 ст.

Дата смерти

11.03.1819 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1789 г.р.

Мать

Около 1791 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1818 ст.

Отец: Константин Иванов

Мать: Марфа Никитина

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «6 сентября 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Константина Иванова родилась дочь Анна.»
Крещение
08.09.1818 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Молитвовал священник Иоанн Алексиев. Крещена 8-го дня. Восприемницею была крестьянская женка Матрена Иванова. Крещение исправлял священник Иоанн Алексиев с своим причтом
Смерть
11.03.1819 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
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