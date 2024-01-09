Марфа Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марфа Никитина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Василий Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1816 ст.

Сын: Петр Константинов

Отец ребёнка: Константин Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1817 ст.

Дочь: Татьяна Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
06.09.1818 ст.

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Запись из Метрической книги Крестовоздвиженской церкви Воздвиженского погоста, части I (о родившихся): «6 сентября 1818 года. Сельца Хотебцова у крестьянина Константина Иванова родилась дочь Анна.»
Рождение ребёнка
Около 1823 ст.

Дочь: Пелагея Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1826 ст.

Дочь: Ефимия Константинова

Отец ребёнка: Константин Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константин Иванов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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