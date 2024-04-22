Василий Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1781 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.
Отец: Иван Герасимов
Мать: Евдокия Алексеева
Восприемник
25.07.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ермолай Антонов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Улита Давидова
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Улита Давидова
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Мать ребёнка: Улита Давидова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Трифонова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Улита Давидова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно