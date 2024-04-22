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Василий Иванов

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1781 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1745 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.
Около 1783 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781 ст.

Отец: Иван Герасимов

Мать: Евдокия Алексеева

Хотебцово, Рузский, Московская область
Восприемник
25.07.1799 ст.
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Ермолай Антонов
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Улита Давидова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Улита Давидова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Мать ребёнка: Улита Давидова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Трифонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Улита Давидова

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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