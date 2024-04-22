Улита Давидова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Улита Давидова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1783 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Около 1810 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1815 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.

Дочь: Ирина Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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