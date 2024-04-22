Улита Давидова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1783 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783 ст.
Рождение ребёнка
Около 1810 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813 ст.
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Рождение ребёнка
Около 1815 ст.
Дочь: Ирина Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно