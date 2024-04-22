Владимир Федоров
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Федор Иванов
Мать: Феврония Филиппова
Бракосочетание
03.05.1831 ст.
Жена: Ефимия Михайлова
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянина Федора Иванова сын Владимир венчан первым браком с крестьянскою, той же вотчины и сельца, девицею Ефимиею Михайловою приходским священником с сво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно