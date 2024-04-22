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Владимир Федоров

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1787 г.р.

Мать

Около 1783 г.р.

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Федор Иванов

Мать: Феврония Филиппова

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.05.1831 ст.

Жена: Ефимия Михайлова

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянина Федора Иванова сын Владимир венчан первым браком с крестьянскою, той же вотчины и сельца, девицею Ефимиею Михайловою приходским священником с сво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
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