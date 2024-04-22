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Ефимия Михайлова

Место рождения

Хотебцово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Около 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Хотебцово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
03.05.1831 ст.

Муж: Владимир Федоров

Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянина Федора Иванова сын Владимир венчан первым браком с крестьянскою, той же вотчины и сельца, девицею Ефимиею Михайловою приходским священником с сво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
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