Ефимия Михайлова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810 ст.
Бракосочетание
03.05.1831 ст.
Муж: Владимир Федоров
Крестовоздвиженская церковь, Воздвиженский погост, Хотебцовская волость, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Запись №6 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянина Федора Иванова сын Владимир венчан первым браком с крестьянскою, той же вотчины и сельца, девицею Ефимиею Михайловою приходским священником с сво... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно