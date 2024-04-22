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Анастасия Никитина

Место рождения

Новая (ныне несущ.), Хотебцовская волость, Рузский уезд

Дата рождения

22.10.1817 ст.

Дата смерти

11.07.1876 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1818 г.р.
1808 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1817 ст.
Волынщино, Рузский, Московская область
Молитвовал священник Иоанн Андреев. Крещена того же месяца и того ж дня Восприемниками были той же деревни Новой крестьянин Якоф Ефимов и деревни Накипелова ратница Прасковья Емельянова
Рождение
22.10.1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая (ныне несущ.), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №35 Той же вотчины в деревни Новой у крестьянина Никиты Петрова родилась дочь Настасья.
Бракосочетание
01.10.1837 ст.

Муж: Петр Данилов

Волынщино, Рузский, Московская область
Запись №4 Первого числа (октября), вотчины князя Василия Васильевича Долгорукова деревни Васильевской крестьянин Петр Данилов, холостой, вступил в брак с девицею Настасею Никитиною, дочерью той же во... Показать все
Бракосочетание
27.01.1863 ст.

Муж: Матвей Федоров

Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №2 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянин Матфей Феодоров, православного вероисповедания, 2-м браком, 53 года и прихода села Полуэктова, деревни Васильевской, крестьянская жена вдова Наста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Хотебцово, Рузский, Московская область
Смерть
11.07.1876 ст.
Хотебцово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от простуды
Похороны
13.07.1876 ст.
Воздвиженье, Хотебцовская волость, Рузский уезд
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