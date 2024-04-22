Анастасия Никитина
Место рожденияНовая (ныне несущ.), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Дата рождения22.10.1817 ст.
Дата смерти11.07.1876 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
22.10.1817 ст.
Молитвовал священник Иоанн Андреев. Крещена того же месяца и того ж дня Восприемниками были той же деревни Новой крестьянин Якоф Ефимов и деревни Накипелова ратница Прасковья Емельянова
Рождение
22.10.1817 ст.
Новая (ныне несущ.), Хотебцовская волость, Рузский уезд
Запись №35 Той же вотчины в деревни Новой у крестьянина Никиты Петрова родилась дочь Настасья.
Бракосочетание
01.10.1837 ст.
Муж: Петр Данилов
Запись №4 Первого числа (октября), вотчины князя Василия Васильевича Долгорукова деревни Васильевской крестьянин Петр Данилов, холостой, вступил в брак с девицею Настасею Никитиною, дочерью той же во... Показать все
Бракосочетание
27.01.1863 ст.
Муж: Матвей Федоров
Запись №2 Той же вотчины сельца Хотебцова крестьянин Матфей Феодоров, православного вероисповедания, 2-м браком, 53 года и прихода села Полуэктова, деревни Васильевской, крестьянская жена вдова Наста... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.07.1876 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
13.07.1876 ст.