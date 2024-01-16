Петр Данилов
Место рождения
Дата рождения22.09.1818 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
22.09.1818 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
25.09.1818 ст.
Бракосочетание
01.10.1837 ст.
Жена: Анастасия Никитина
Волынщино, Рузский, Московская область
Запись №4 Первого числа (октября), вотчины князя Василия Васильевича Долгорукова деревни Васильевской крестьянин Петр Данилов, холостой, вступил в брак с девицею Настасею Никитиною, дочерью той же во... Показать все
Смерть
Неизвестно