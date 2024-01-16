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Петр Данилов

Место рождения

Васильевское, Рузский, Московская область

Дата рождения

22.09.1818 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1818 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Васильевское, Рузский, Московская область
Крещение
25.09.1818 ст.
Бракосочетание
01.10.1837 ст.

Жена: Анастасия Никитина

Волынщино, Рузский, Московская область
Запись №4 Первого числа (октября), вотчины князя Василия Васильевича Долгорукова деревни Васильевской крестьянин Петр Данилов, холостой, вступил в брак с девицею Настасею Никитиною, дочерью той же во... Показать все
Смерть
Неизвестно

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