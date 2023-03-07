Афанасьева (Стенникова) Евдокия Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.08.1909 ст.
Дата смерти14.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
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Рождение
02.08.1909 ст.
Есть оригинал справки из Архива Забайкальского края Запись о рождении Акт №65 от 4 августа 1909 года в метрической книге Адриановской Константино-Еленинской церкви 04.08.1909 - такая дата рождения у... Показать все
Место жительства
До 1911 ст.
Место жительства
С 1912 по 1932
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
даты приблизительные
Бракосочетание
28.03.1931
акт №10 Бирский сельский совет Хингано-Архаринского района Амурского округа есть оригинал справки
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Афанасьев Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич
Место рождения приблизительное
Место жительства
С 1932 по 1932
Даты приблизительные
Место жительства
С 1932
год приблизительно
Рождение ребёнка
28.01.1934
Дочь: Дембицкая Галина Николаевна
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.10.1935
Дочь: Караванова Нина Николаевна
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич
место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
16.06.1938
Сын: Афанасьев Юрий Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич
В свидетельстве о рождении указано место рождения Аркадие-Семеновка Архаринский район
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Афанасьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич
Место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
25.09.1941
Сын: Афанасьев Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич
место рождения приблизительно
Смерть
14.10.1989
Есть оригинал справки о смерти, актовая запись №90 от 14.10.1989