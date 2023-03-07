Афанасьева (Стенникова) Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Стенникова) Евдокия Михайловна

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Место рождения

Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

02.08.1909 ст.

Дата смерти

14.10.1989

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1909 ст.

Отец: Стенников Михаил Евфимиевич

Мать: Стенникова Елена Кирилловна

Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Есть оригинал справки из Архива Забайкальского края Запись о рождении Акт №65 от 4 августа 1909 года в метрической книге Адриановской Константино-Еленинской церкви 04.08.1909 - такая дата рождения у... Показать все
Место жительства
До 1911 ст.
Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
С 1912 по 1932
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
даты приблизительные
Бракосочетание
28.03.1931

Муж: Афанасьев Николай Васильевич

акт №10 Бирский сельский совет Хингано-Архаринского района Амурского округа есть оригинал справки
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Афанасьев Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Место рождения приблизительное
Место жительства
С 1932 по 1932
Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Даты приблизительные
Место жительства
С 1932
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
год приблизительно
Рождение ребёнка
28.01.1934

Дочь: Дембицкая Галина Николаевна

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.10.1935

Дочь: Караванова Нина Николаевна

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
16.06.1938

Сын: Афанасьев Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
В свидетельстве о рождении указано место рождения Аркадие-Семеновка Архаринский район
Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Афанасьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
25.09.1941

Сын: Афанасьев Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Афанасьев Николай Васильевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
место рождения приблизительно
Смерть
14.10.1989
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Есть оригинал справки о смерти, актовая запись №90 от 14.10.1989
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