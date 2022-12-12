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Стенникова Елена Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Около 1920

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Кирилл

Мать: не указана

В семейных рассказах почему-то зовут ее Марфа (жену Михаила Стенникова). но в документах о рождении детей значится Елена Кирилловна
Бракосочетание
1905 ст.

Муж: Стенников Михаил Евфимиевич

Старые Найманы, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.

Сын: Стенников Павел Михайлович

Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич

Старые Найманы, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1908 по 1911 ст.
Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
год приблизительно
Место жительства
По 1908 ст.
Старые Найманы, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
год приблизительно
Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.

Дочь: Афанасьева Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич

Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Есть оригинал справки из Архива Забайкальского края Запись о рождении Акт №65 от 4 августа 1909 года в метрической книге Адриановской Константино-Еленинской церкви 04.08.1909 - такая дата рождения у... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.

Сын: Стенников Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич

Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Место жительства
1911 ст.
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
год приблизительно
Рождение ребёнка
1915

Сын: Стенников Виктор Михайлович

Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич

Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
место рождения приблизительное
Смерть
Около 1920
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Дата и место смерти приблизительное
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