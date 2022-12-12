Стенникова Елена Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиОколо 1920
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Кирилл
Мать: не указана
В семейных рассказах почему-то зовут ее Марфа (жену Михаила Стенникова). но в документах о рождении детей значится Елена Кирилловна
Бракосочетание
1905 ст.
Рождение ребёнка
16.01.1906 ст.
Сын: Стенников Павел Михайлович
Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич
Место жительства
С 1908 по 1911 ст.
год приблизительно
Место жительства
По 1908 ст.
год приблизительно
Рождение ребёнка
02.08.1909 ст.
Дочь: Афанасьева Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич
Есть оригинал справки из Архива Забайкальского края Запись о рождении Акт №65 от 4 августа 1909 года в метрической книге Адриановской Константино-Еленинской церкви 04.08.1909 - такая дата рождения у... Показать все
Рождение ребёнка
15.10.1910 ст.
Сын: Стенников Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич
Место жительства
1911 ст.
год приблизительно
Рождение ребёнка
1915
Сын: Стенников Виктор Михайлович
Отец ребёнка: Стенников Михаил Евфимиевич
место рождения приблизительное
Смерть
Около 1920
Дата и место смерти приблизительное