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Стенников Алексей Михайлович

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Место рождения

Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.10.1910 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910 ст.

Отец: Стенников Михаил Евфимиевич

Мать: Стенникова Елена Кирилловна

Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Военная служба
С 05.07.1941 по 12.11.1945
Участник Великой Отечественной Войны Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 117 гвардейский артиллерийский полк
Место жительства
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
После ВОВ проживал на ст. Архара, затем переехал в Благовещенск
Смерть
Неизвестно
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
дата смерти неизвестна
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