Стенников Алексей Михайлович
Место рождения
Дата рождения15.10.1910 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1910 ст.
Военная служба
С 05.07.1941 по 12.11.1945
Участник Великой Отечественной Войны Воинское звание: ст. сержант Воинская часть: 117 гвардейский артиллерийский полк
Место жительства
Неизвестно
После ВОВ проживал на ст. Архара, затем переехал в Благовещенск
Смерть
Неизвестно
дата смерти неизвестна