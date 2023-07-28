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Стенников Виктор Михайлович

Место рождения

Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область

Дата рождения

1915

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Стенников Михаил Евфимиевич

Мать: Стенникова Елена Кирилловна

Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
место рождения приблизительное
Арест
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
в молодости из Биры уехал в Иркутск (или куда-то туда в область) и там был арестован "тк много говорил" со слов родственников. Брат Павел пытался его искать, но ему пригрозили арестом и он уехал. О су... Показать все
Смерть
Неизвестно