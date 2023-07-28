Стенников Виктор Михайлович
Место рождения
Дата рождения1915
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
место рождения приблизительное
Арест
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
в молодости из Биры уехал в Иркутск (или куда-то туда в область) и там был арестован "тк много говорил" со слов родственников. Брат Павел пытался его искать, но ему пригрозили арестом и он уехал. О су... Показать все
Смерть
Неизвестно