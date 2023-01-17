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Стенников Павел Михайлович

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Место рождения

Старые Найманы, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.01.1906 ст.

Дата смерти

1989

Пол

Мужской

Отец

Около 1886 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1906 ст.

Отец: Стенников Михаил Евфимиевич

Мать: Стенникова Елена Кирилловна

Старые Найманы, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1908 по 1911 ст.
Бурятская, Могойтуйский муниципальный район, Забайкальский край
Даты примерные
Место жительства
По 1908 ст.
Старые Найманы, Большеберезниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Место жительства
С 1911 по 1924
Бира, Облученский муниципальный район, Еврейская автономная область
Даты примерные
Место жительства
С 1924 по 1966
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Даты примерные
Призыв на военную службу
19.11.1929
Место призыва: Больше-Березниковский РВК, Мордовская АССР, Больше-Березниковский р-н Воинское звание: капитан Наименование воинской части: 80 зсп 43 зсд ЗабФ, 223 сп 53 сд 2 УкрФ
Военная награда
07.09.1945
Орден Красной Звезды Медаль «За взятие Вены»
Военная награда
24.04.1947
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Место жительства
С 1967
Молдавия, город Бендеры
Молдавия, город Бендеры Даты примерные
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени
Смерть
1989
Молдавия, город Бендеры
Молдавия, город Бендеры
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