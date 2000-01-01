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Кирилл

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1886 ст.

Дочь: Стенникова Елена Кирилловна

Мать ребёнка: не указана

В семейных рассказах почему-то зовут ее Марфа (жену Михаила Стенникова). но в документах о рождении детей значится Елена Кирилловна
Смерть
Неизвестно
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