Кирилл
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1886 ст.
Дочь: Стенникова Елена Кирилловна
Мать ребёнка: не указана
В семейных рассказах почему-то зовут ее Марфа (жену Михаила Стенникова). но в документах о рождении детей значится Елена Кирилловна
Смерть
Неизвестно