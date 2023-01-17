город Белогорск, город Белогорск, город Белогорск, Амурская область (на 2019) — Familio

Белогорск

город Белогорск, Амурская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Амурская область, Волости, Томская волость
125Александровское сел. вол. прав.Всех дворов: 77. 494Лошадей: 317. Рогатого скота: 393. Овец: 89.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Амурская область
12948Белогорскгород обл.подч.50°55'00"128°28'00"M-52-041

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Амурская область, город Белогорск
10710000001г Белогорскгород
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