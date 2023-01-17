Афанасьев Николай Васильевич
Место рождения
Дата рождения06.10.1909 ст.
Дата смерти24.02.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909 ст.
Есть оригинал справки из Архива Златоуст
Крещение
09.10.1909 ст.
Запись в метрической книге Симеоновской церкви города Златоуста за 1909 год
Место жительства
С 1920 по 1932
Даты приблизительные
Место жительства
До 1920
примерно до этого времени жили тут, затем переезжают на ДВ
Бракосочетание
28.03.1931
акт №10 Бирский сельский совет Хингано-Архаринского района Амурского округа есть оригинал справки
Рождение ребёнка
01.01.1932
Сын: Афанасьев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна
Место рождения приблизительное
Место жительства
С 1932
дата приблизительно
Призыв на военную службу
С 1933 по 1935
Даты приблизительно Примерно в 1933 году призывают на военную службу ряды Красной Армии. Служит на ст. Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск)
Рождение ребёнка
28.01.1934
Дочь: Дембицкая Галина Николаевна
Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
11.10.1935
Дочь: Караванова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна
место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
16.06.1938
Сын: Афанасьев Юрий Николаевич
Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна
В свидетельстве о рождении указано место рождения Аркадие-Семеновка Архаринский район
Рождение ребёнка
16.04.1939
Сын: Афанасьев Александр Николаевич
Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна
Место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
25.09.1941
Сын: Афанасьев Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна
место рождения приблизительно
Военная служба
С ?.12.1943 по 24.02.1944
Последнее место службы 5 А 128 отд. А штраф. рота дата призыва приблизительная
Смерть
24.02.1944
Старь, Лиозненский район, Витебская область
Захоронен в братской могиле южнее 1 км от д.Старь на территории Добромысленского сельского совета Лиозненского района Витебской обл. Установлен мемориал