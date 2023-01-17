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Афанасьев Николай Васильевич

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Место рождения

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область

Дата рождения

06.10.1909 ст.

Дата смерти

24.02.1944

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1909 ст.

Отец: Афанасьев Василий Афонасьевич

Мать: Афанасьева Анна Тимофеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Есть оригинал справки из Архива Златоуст
Крещение
09.10.1909 ст.
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Запись в метрической книге Симеоновской церкви города Златоуста за 1909 год
Место жительства
С 1920 по 1932
Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Даты приблизительные
Место жительства
До 1920
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
примерно до этого времени жили тут, затем переезжают на ДВ
Бракосочетание
28.03.1931

Жена: Афанасьева Евдокия Михайловна

акт №10 Бирский сельский совет Хингано-Архаринского района Амурского округа есть оригинал справки
Рождение ребёнка
01.01.1932

Сын: Афанасьев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Место рождения приблизительное
Место жительства
С 1932
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
дата приблизительно
Призыв на военную службу
С 1933 по 1935
Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Даты приблизительно Примерно в 1933 году призывают на военную службу ряды Красной Армии. Служит на ст. Куйбышевка-Восточная (ныне Белогорск)
Рождение ребёнка
28.01.1934

Дочь: Дембицкая Галина Николаевна

Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна

Белогорск, город Белогорск, Амурская область
Рождение ребёнка
11.10.1935

Дочь: Караванова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
16.06.1938

Сын: Афанасьев Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
В свидетельстве о рождении указано место рождения Аркадие-Семеновка Архаринский район
Рождение ребёнка
16.04.1939

Сын: Афанасьев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Место рождения приблизительно
Рождение ребёнка
25.09.1941

Сын: Афанасьев Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Афанасьева Евдокия Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
место рождения приблизительно
Военная служба
С ?.12.1943 по 24.02.1944
Последнее место службы 5 А 128 отд. А штраф. рота дата призыва приблизительная
Смерть
24.02.1944
Старь, Лиозненский район, Витебская область
Захоронен в братской могиле южнее 1 км от д.Старь на территории Добромысленского сельского совета Лиозненского района Витебской обл. Установлен мемориал
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