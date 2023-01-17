Афанасьев Владимир Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.01.1932
Дата смерти11.12.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932
Место рождения приблизительное
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Афанасьева Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Бобкова Р Г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бобкова Р Г
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Бобкова Р Г
Смерть
11.12.1978
Ола, Ольский, Магаданская область
погиб при пожаре