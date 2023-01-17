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Афанасьев Владимир Николаевич

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Место рождения

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

01.01.1932

Дата смерти

11.12.1978

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1932

Отец: Афанасьев Николай Васильевич

Мать: Афанасьева Евдокия Михайловна

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Место рождения приблизительное
Рождение ребёнка
1954

Дочь: Афанасьева Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Бобкова Р Г

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бобкова Р Г

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Бобкова Р Г

Смерть
11.12.1978
Ола, Ольский, Магаданская область
погиб при пожаре
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