Бобкова Р Г — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бобкова Р Г

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Афанасьева Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Николаевич

Смерть
Неизвестно
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