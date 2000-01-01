Бобкова Р Г
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Афанасьева Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Юрий Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Владимир Николаевич
Смерть
Неизвестно