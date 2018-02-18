Афанасьев Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.04.1939
Дата смерти18.02.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1939
Место рождения приблизительно
Место жительства
С 2018
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Т Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Валентина М
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Е Александровна
Мать ребёнка: Сорокина Валентина М
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сорокина Валентина М
Смерть
18.02.2018
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область