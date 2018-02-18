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Афанасьев Александр Николаевич

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Место рождения

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

16.04.1939

Дата смерти

18.02.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1939

Отец: Афанасьев Николай Васильевич

Мать: Афанасьева Евдокия Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Место рождения приблизительно
Место жительства
С 2018
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Т Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Валентина М

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Е Александровна

Мать ребёнка: Сорокина Валентина М

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сорокина Валентина М

Смерть
18.02.2018
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
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