Сорокина Валентина М
Место рожденияНе указано
Дата рождения1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Е Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афанасьева Т Александровна
Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич