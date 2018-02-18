Сорокина Валентина М — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Валентина М

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Е Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афанасьева Т Александровна

Отец ребёнка: Афанасьев Александр Николаевич

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