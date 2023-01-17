Старь
Лиозненский район, Витебская область (на 2021)
- Статус
- жилой
- Тип
- деревня
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
- ОбсуждениеОбсуждение
Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года
№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
124Усад. Старь № 4проселкеколодцедв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 163Бабинович. р.-к. 13256
150Усад. Старь 1-япроселкеручье дв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 273Бабинович. р.-к. 13256
151Усад. Старь 2-япроселкеколодцедв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 123Бабинович. р.-к. 13256
239Усад. Старь 3-япроселкеколодцедв. Дембинским-Пиоро, кат. 1610Бабинович. р.-к. 13357
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
д Старь26
Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
д. Старь26