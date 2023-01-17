деревня Старь, деревня Старь, Лиозненский район, Витебская область (на 2021) — Familio

Старь

Лиозненский район, Витебская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населенных мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Оршанский уезд, Добромыслянская волость
124Усад. Старь № 4проселкеколодцедв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 163Бабинович. р.-к. 13256
150Усад. Старь 1-япроселкеручье дв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 273Бабинович. р.-к. 13256
151Усад. Старь 2-япроселкеколодцедв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 123Бабинович. р.-к. 13256
239Усад. Старь 3-япроселкеколодцедв. Дембинским-Пиоро, кат. 1610Бабинович. р.-к. 13357

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Витебская область, Лиозненский район, Добромыслинский сельсовет
д Старь26

Населённые пункты Республики Беларусь по данным государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Витебская область, Лиозненский район, Добромыслинский сельсовет
д. Старь26
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