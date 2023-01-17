№№ по порядку Населённые места При какой дороге При какой воде Кому принадлежит земля Дворов Мужчин Женщин Приход Верст до Могилева Верст до уездного города

124 Усад. Старь № 4 проселке колодце дв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 1 6 3 Бабинович. р.-к. 132 56

150 Усад. Старь 1-я проселке ручье дв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 2 7 3 Бабинович. р.-к. 132 56

151 Усад. Старь 2-я проселке колодце дв. Е., И., К. и С. А. Дембинским-Шорам, кат. 1 2 3 Бабинович. р.-к. 132 56