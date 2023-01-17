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Афанасьев Юрий Николаевич

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Место рождения

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

16.06.1938

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1938

Отец: Афанасьев Николай Васильевич

Мать: Афанасьева Евдокия Михайловна

Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
В свидетельстве о рождении указано место рождения Аркадие-Семеновка Архаринский район
Место жительства
С 1940
Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Дата приблизительно
Бракосочетание
21.10.1960

Жена: Афанасьева Надежда Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
актовая запись №82 Архаринский ЗАГС Амурской области. Есть оригинал свидетельства
Рождение ребёнка
1960

Сын: Афанасьев Николай Юрьевич

Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Афанасьев Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.08.1968

Дочь: Афанасьева Наталья Юрьевна

Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Михайловна

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
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