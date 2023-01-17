Афанасьев Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения16.06.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1938
В свидетельстве о рождении указано место рождения Аркадие-Семеновка Архаринский район
Место жительства
С 1940
Дата приблизительно
Бракосочетание
21.10.1960
актовая запись №82 Архаринский ЗАГС Амурской области. Есть оригинал свидетельства
Рождение ребёнка
1960
Сын: Афанасьев Николай Юрьевич
Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
1962
Сын: Афанасьев Евгений Юрьевич
Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
15.08.1968
Дочь: Афанасьева Наталья Юрьевна
Мать ребёнка: Афанасьева Надежда Михайловна