Афанасьева (Голубицкая) Надежда Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфанасьева (Голубицкая) Надежда Михайловна

Афанасьева (Голубицкая) Надежда Михайловна

avatar

Место рождения

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия

Дата рождения

08.01.1935

Дата смерти

11.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935

Отец: Голубицкий Михаил Семенович

Мать: Свеженцова Мария Трофимовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
есть оригинал свидетельства о рождении
Бракосочетание
21.10.1960

Муж: Афанасьев Юрий Николаевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
актовая запись №82 Архаринский ЗАГС Амурской области. Есть оригинал свидетельства
Рождение ребёнка
1960

Сын: Афанасьев Николай Юрьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Юрий Николаевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
1962

Сын: Афанасьев Евгений Юрьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Юрий Николаевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
15.08.1968

Дочь: Афанасьева Наталья Юрьевна

Отец ребёнка: Афанасьев Юрий Николаевич

Архара, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Смерть
11.10.2018
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Есть оригинал свидетельства о смерти Умерла в областной больнице в Райчихинске, привезли туда из пос.Архара. Был повторный инсульт
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close