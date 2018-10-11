Афанасьева (Голубицкая) Надежда Михайловна
Место рождения
Дата рождения08.01.1935
Дата смерти11.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1935
есть оригинал свидетельства о рождении
Бракосочетание
21.10.1960
актовая запись №82 Архаринский ЗАГС Амурской области. Есть оригинал свидетельства
Рождение ребёнка
1960
Сын: Афанасьев Николай Юрьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
1962
Сын: Афанасьев Евгений Юрьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Юрий Николаевич
Рождение ребёнка
15.08.1968
Дочь: Афанасьева Наталья Юрьевна
Отец ребёнка: Афанасьев Юрий Николаевич
Смерть
11.10.2018
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Есть оригинал свидетельства о смерти Умерла в областной больнице в Райчихинске, привезли туда из пос.Архара. Был повторный инсульт