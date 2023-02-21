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Свеженцова Мария Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.

Отец: Свеженцов Трофим

Мать: Аграфена

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Афанасьева Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
есть оригинал свидетельства о рождении
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Голубицкая Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Голубицкая Лилия Михайловна

Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович

Рождение ребёнка
1947

Сын: Голубицкий Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубицкий Михаил Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубицкий Михаил Семенович

Смерть
Неизвестно
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