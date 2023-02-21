Свеженцова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909 ст.
Отец: Свеженцов Трофим
Мать: Аграфена
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Афанасьева Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
есть оригинал свидетельства о рождении
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Голубицкая Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Голубицкая Лилия Михайловна
Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович
Рождение ребёнка
1947
Сын: Голубицкий Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Голубицкий Михаил Семенович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно