село Славянка, Дніпропетровська область (на 2018) — Familio

Славянка

Дніпропетровська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд
1726Славянка, с. каз.при рч. Быке.71¾4244214901556Церковь православная 1. Ярмарок 3. Почтовая станция.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Славянская волость
626. Славянка, село бывшее государственное, при речке Быке, дворов 597, жителей 3845, волостное правление (уездный город в 71 версте), церковь православная, школа, почтов Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Екатеринославская губерния, Павлоградский уезд, Славянская волость
село Славянка1931161451396635443449699341

Список населённых мест Екатеринославской губернии 1911 года

НазваниеРазряд крестьяннДворовМужчинЖенщинВсего
Павлоградский уезд, Славянская волость
1. № по учету земель: 1311.Славянка и хут. Ново-Славянка, Лозоватка и Ярмишев бывшие государственные1071362936197248

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Дніпропетровська область
А-4408Слов'янкаселоцентр сільської радир-н Межівськийсільрада Слов'янська

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