Голубицкий Михаил Семенович
Место рождения
Дата рождения26.12.1908
Дата смерти14.07.1993
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1908
Отец: Голубицкий Семен
Мать: Евдакия Семеновна
Рождение ребёнка
08.01.1935
Дочь: Афанасьева Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна
Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
есть оригинал свидетельства о рождении
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Голубицкая Маргарита Михайловна
Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1942
Дочь: Голубицкая Лилия Михайловна
Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Голубицкий Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.07.1993
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Есть оригинал справки о смерти, актовая запись №2372 от 14.07.1993