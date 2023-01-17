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Голубицкий Михаил Семенович

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Место рождения

Зализное

Дата рождения

26.12.1908

Дата смерти

14.07.1993

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1908

Отец: Голубицкий Семен

Мать: Евдакия Семеновна

Рождение ребёнка
08.01.1935

Дочь: Афанасьева Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна

Улан-Удэ, город Улан-Удэ, Республика Бурятия
есть оригинал свидетельства о рождении
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Голубицкая Маргарита Михайловна

Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1942

Дочь: Голубицкая Лилия Михайловна

Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Голубицкий Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Свеженцова Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свеженцова Мария Трофимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Свеженцова Мария Трофимовна

Смерть
14.07.1993
Таганрог, город Таганрог, Ростовская область
Есть оригинал справки о смерти, актовая запись №2372 от 14.07.1993
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