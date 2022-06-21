Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Голубицкая Лилия Михайловна
Голубицкая Лилия Михайловна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Женский
Отец
Голубицкий Михаил Семенович
1908 г.р.
Мать
Свеженцова Мария Трофимовна
1909 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Голубицкий Михаил Семенович
Мать:
Свеженцова Мария Трофимовна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия