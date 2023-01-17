Афанасьев (Афонасьев) Василий Афонасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьев (Афонасьев) Василий Афонасьевич

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Место рождения

Верхние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1880

Дата смерти

До 1926

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Афанасьев Афанасий ?

Мать: Афанасьева ?

Верхние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в Метрической книге о рождении сына Николая записано, что Василий из Уфимской губернии Мензелинского уезда Мензелинской волости села Юшадов. Православного вероисповедания, крестьянин
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Жена: Афанасьева Анна Тимофеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Актовая запись №12 в документах архивного фонда И-46 "Притч Симеоновской церкви на железнодорожной станции Златоуст за 1907 год Брак первый и для Анны, и для Василия Есть оригинал справки из Архива
Место жительства
С 1907 по 1910
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Даты приблизительные. В Златоусте поженились и родили детей, далее переселились в Аркадие-Семеновку Архаринского района Амурской области (не подтверждено документами)
Рождение ребёнка
06.10.1909 ст.

Сын: Афанасьев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Афанасьева Анна Тимофеевна

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Есть оригинал справки из Архива Златоуст
Место жительства
С 1911 по 1923
Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Точная дата переезда неизвестна, это гипотеза, не подтверждено документами название деревни: Аркадие-Семеновка
Место жительства
С 1924 по 1926
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Точная дата переезда неизвестна, это гипотеза, не подтверждено документами название деревни: Аркадие-Семеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Михаил

Мать ребёнка: Афанасьева Анна Тимофеевна

Смерть
До 1926
в данных ЗАГС нет информации о смерти. Либо умер до 1926 года, либо информация уверена в годы войны
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