Афанасьев (Афонасьев) Василий Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиДо 1926
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Афанасьев Афанасий ?
Мать: Афанасьева ?
в Метрической книге о рождении сына Николая записано, что Василий из Уфимской губернии Мензелинского уезда Мензелинской волости села Юшадов. Православного вероисповедания, крестьянин
Бракосочетание
11.02.1907 ст.
Актовая запись №12 в документах архивного фонда И-46 "Притч Симеоновской церкви на железнодорожной станции Златоуст за 1907 год Брак первый и для Анны, и для Василия Есть оригинал справки из Архива
Место жительства
С 1907 по 1910
Даты приблизительные. В Златоусте поженились и родили детей, далее переселились в Аркадие-Семеновку Архаринского района Амурской области (не подтверждено документами)
Рождение ребёнка
06.10.1909 ст.
Сын: Афанасьев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Афанасьева Анна Тимофеевна
Есть оригинал справки из Архива Златоуст
Место жительства
С 1911 по 1923
Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Точная дата переезда неизвестна, это гипотеза, не подтверждено документами название деревни: Аркадие-Семеновка
Место жительства
С 1924 по 1926
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Точная дата переезда неизвестна, это гипотеза, не подтверждено документами название деревни: Аркадие-Семеновка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афанасьев Михаил
Мать ребёнка: Афанасьева Анна Тимофеевна
Смерть
До 1926
в данных ЗАГС нет информации о смерти. Либо умер до 1926 года, либо информация уверена в годы войны