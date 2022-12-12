Афанасьева ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Сын: Афанасьев Василий Афонасьевич
Отец ребёнка: Афанасьев Афанасий ?
Верхние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в Метрической книге о рождении сына Николая записано, что Василий из Уфимской губернии Мензелинского уезда Мензелинской волости села Юшадов. Православного вероисповедания, крестьянин
Смерть
Неизвестно