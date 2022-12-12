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Афанасьева ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Афанасьев Василий Афонасьевич

Отец ребёнка: Афанасьев Афанасий ?

Верхние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в Метрической книге о рождении сына Николая записано, что Василий из Уфимской губернии Мензелинского уезда Мензелинской волости села Юшадов. Православного вероисповедания, крестьянин
Смерть
Неизвестно
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