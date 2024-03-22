Афанасьева (Симовская) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасьева (Симовская) Анна Тимофеевна

Место рождения

Убиенная

Дата рождения

10.11.1887 ст.

Дата смерти

03.05.1926

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1887 ст.

Отец: Симовский Тимофей Леонтьевич

Мать: Симовская Анна Герасимовна

ГАКО. Ф.244. Оп.1. Д.511. Л.75об-76. Метрическая книга Оренбургской Духовной консистории Богородицкой церкви села Птиченского за 1887 год Запись 245 (ж) Крестьянка, православного вероисповедания
Крещение
11.11.1887 ст.
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ГАКО. Ф.244. Оп.1. Д.511. Л.75об-76. Восприемники: деревни Убиенной крестьянин Андрей Романов Попов и девица Параскева Николаева Коровина Таинство крещения совершил священник Димитрий Селянинов.
Бракосочетание
11.02.1907 ст.

Муж: Афанасьев Василий Афонасьевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Актовая запись №12 в документах архивного фонда И-46 "Притч Симеоновской церкви на железнодорожной станции Златоуст за 1907 год Брак первый и для Анны, и для Василия Есть оригинал справки из Архива
Место жительства
С 1907 по 1910
Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Даты приблизительные. В Златоусте поженились и родили детей, далее переселились в Аркадие-Семеновку Архаринского района Амурской области (не подтверждено документами)
Рождение ребёнка
06.10.1909 ст.

Сын: Афанасьев Николай Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Афонасьевич

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Есть оригинал справки из Архива Златоуст
Упоминание
1909
Восприемницей к рождению ее(Анны) сына Николая является некая Марфа Тимофеевна Косимовских из Оренбургской губернии Челябинского уезда Птиченской Волости деревни Убиенной (сейчас не существует. Ближай... Показать все
Место жительства
С 1911 по 1923
Аркадьевка, Архаринский муниципальный район, Амурская область
Точная дата переезда неизвестна, это гипотеза, не подтверждено документами название деревни: Аркадие-Семеновка
Место жительства
С 1924 по 1926
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
Точная дата переезда неизвестна, это гипотеза, не подтверждено документами название в ту пору: Вятская Губерния, Малмыжский уезд, Кильмезская волость, село Кильмезь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афанасьев Михаил

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Афонасьевич

Смерть
03.05.1926
Кильмезь, Кильмезский муниципальный район, Кировская область
причина смерти: убита из ружья (из свидетельства о смерти) Дата рождения 25.06.1894 - указана в свидетельстве о смерти - возможно или ошибка или это однофамилица Место смерти: Вятская губерния, Малм... Показать все
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