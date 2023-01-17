Симовская Анна Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.
Дочь: Афанасьева Анна Тимофеевна
Отец ребёнка: Симовский Тимофей Леонтьевич
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
02.08.22 консультировалась с сотрудницей архива: она заверила, что в 13 лет повенчать точно не могли. Может быть при революции она сама списала себе несколько лет и указала в новых документах свой воз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косимовских Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Симовский Тимофей Леонтьевич
Марфа Тимофеевна Косимовских фигурирует в качестве восприемника в актовой записи о рождении(крещении) сына Николая у Анны и Василия. По отчеству было предположение, что Марфа это сестра Анны. По актов... Показать все
Смерть
Неизвестно