Симовская Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симовская Анна Герасимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Герасим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.

Дочь: Афанасьева Анна Тимофеевна

Отец ребёнка: Симовский Тимофей Леонтьевич

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
02.08.22 консультировалась с сотрудницей архива: она заверила, что в 13 лет повенчать точно не могли. Может быть при революции она сама списала себе несколько лет и указала в новых документах свой воз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косимовских Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Симовский Тимофей Леонтьевич

Марфа Тимофеевна Косимовских фигурирует в качестве восприемника в актовой записи о рождении(крещении) сына Николая у Анны и Василия. По отчеству было предположение, что Марфа это сестра Анны. По актов... Показать все
Смерть
Неизвестно
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