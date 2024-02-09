Попова (Корелина) Агриппина Иосифовна
Место рождения
Дата рождения14.06.1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1838 ст.
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.57. Л.14об. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птиченского села за 1838 год Запись 74 (ж)
Крещение
15.06.1838 ст.
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.57. Л.14об. Кто были восприемники: Отцу младенца родной брат Василий Ильин и сестра Марфа Ильина Корелины. Таинство крещения совершил священник Феодор Феодоров Рычков.
Бракосочетание
09.08.1858 ст.
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.297. Л.1098об-1099. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птичьяго за 1858 год Запись 92 Жених: Деревни Убиенной государственный крестья... Показать все
Рождение ребёнка
22.08.1860 ст.
Дочь: Симовская (Попова) Анна Герасимовна
Отец ребёнка: Попов Герасим Саввич (Савеллиевич)
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.324. Л.46об-47. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птиченского за 1860 год Запись 176 (ж)
Смерть
Неизвестно