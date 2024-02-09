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Корелина (Притчина) Варвара Ивановна

Место рождения

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Притчин Иван Стефанович

Мать: не указана

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
01.11.1835 ст.

Муж: Корелин Иосиф Ильич

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.33. Л.433. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птичьяго за 1835 год Запись 61 деревни Убиенной государственный крестьянин Иосиф Ильин К... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1838 ст.

Дочь: Попова (Корелина) Агриппина Иосифовна

Отец ребёнка: Корелин Иосиф Ильич

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.57. Л.14об. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птиченского села за 1838 год Запись 74 (ж)
Смерть
Неизвестно

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