Корелин Иосиф Ильич
Место рождения
Дата рождения09.09.1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
09.09.1817 ст.
Отец: Корелин Илья
Мать: не указана
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.625. Л.65об. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птиченского села за 1817 год Запись 154
Крещение
09.09.1817 ст.
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.625. Л.65об. Кто были восприемники: священник Василий Поршеников. Таинство крещения совершил священник Василий Поршеников.
Бракосочетание
01.11.1835 ст.
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.33. Л.433. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птичьяго за 1835 год Запись 61 деревни Убиенной государственный крестьянин Иосиф Ильин К... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1838 ст.
Дочь: Попова (Корелина) Агриппина Иосифовна
Мать ребёнка: Корелина (Притчина) Варвара Ивановна
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.57. Л.14об. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птиченского села за 1838 год Запись 74 (ж)
Смерть
Неизвестно