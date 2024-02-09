Корелин Иосиф Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелин Иосиф Ильич

Корелин Иосиф Ильич

Место рождения

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния

Дата рождения

09.09.1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1817 ст.

Отец: Корелин Илья

Мать: не указана

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.625. Л.65об. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птиченского села за 1817 год Запись 154
Крещение
09.09.1817 ст.
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАОО. Ф.173. Оп.11. Д.625. Л.65об. Кто были восприемники: священник Василий Поршеников. Таинство крещения совершил священник Василий Поршеников.
Бракосочетание
01.11.1835 ст.

Жена: Корелина (Притчина) Варвара Ивановна

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.33. Л.433. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви села Птичьяго за 1835 год Запись 61 деревни Убиенной государственный крестьянин Иосиф Ильин К... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1838 ст.

Дочь: Попова (Корелина) Агриппина Иосифовна

Мать ребёнка: Корелина (Притчина) Варвара Ивановна

Убиенная, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
ОГАЧО. Ф.И-226. Оп.1. Д.57. Л.14об. Метрическая книга Челябинского Духовного Правления Богородицкой церкви Птиченского села за 1838 год Запись 74 (ж)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.