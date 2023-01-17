Симовский Тимофей Леонтьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСимовский Тимофей Леонтьевич

Симовский Тимофей Леонтьевич

avatar

Место рождения

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

С 1860 по 1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1872 ст.

Отец: Симовский Леонтий ?

Мать: не указана

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин Оренбургской губернии, Челябинского уезда Птиченской волости, деревни Убиенной Даты и место приблизительные
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.

Дочь: Афанасьева Анна Тимофеевна

Мать ребёнка: Симовская Анна Герасимовна

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
02.08.22 консультировалась с сотрудницей архива: она заверила, что в 13 лет повенчать точно не могли. Может быть при революции она сама списала себе несколько лет и указала в новых документах свой воз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косимовских Марфа Тимофеевна

Мать ребёнка: Симовская Анна Герасимовна

Марфа Тимофеевна Косимовских фигурирует в качестве восприемника в актовой записи о рождении(крещении) сына Николая у Анны и Василия. По отчеству было предположение, что Марфа это сестра Анны. По актов... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close