Симовский Тимофей Леонтьевич
Место рождения
Дата рожденияС 1860 по 1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1860 по 1872 ст.
Отец: Симовский Леонтий ?
Мать: не указана
Крестьянин Оренбургской губернии, Челябинского уезда Птиченской волости, деревни Убиенной Даты и место приблизительные
Рождение ребёнка
25.06.1894 ст.
Дочь: Афанасьева Анна Тимофеевна
Мать ребёнка: Симовская Анна Герасимовна
02.08.22 консультировалась с сотрудницей архива: она заверила, что в 13 лет повенчать точно не могли. Может быть при революции она сама списала себе несколько лет и указала в новых документах свой воз... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косимовских Марфа Тимофеевна
Мать ребёнка: Симовская Анна Герасимовна
Марфа Тимофеевна Косимовских фигурирует в качестве восприемника в актовой записи о рождении(крещении) сына Николая у Анны и Василия. По отчеству было предположение, что Марфа это сестра Анны. По актов... Показать все
Смерть
Неизвестно