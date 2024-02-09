Конова Дарья Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения1856 ст.
Дата смертиС 1880 по 1885 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1876 ст.
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
ГАКО. Ф.244. Оп.1. Д.209. Л.137об-138. Метрическая книга Оренбургской Духовной консистории Богородицкой церкви села Птичьего за 1876 год Запись 64 Жених села Птичье, первым браком, 20 лет; Невеста ... Показать все
Смерть
С 1880 по 1885 ст.
в 1885 суптуг женился вторым браком. Скорее всего по причине смерти первой жены