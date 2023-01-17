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Симовский Леонтий ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1860 по 1872 ст.

Сын: Симовский Тимофей Леонтьевич

Мать ребёнка: не указана

Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин Оренбургской губернии, Челябинского уезда Птиченской волости, деревни Убиенной Даты и место приблизительные
Смерть
Неизвестно
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