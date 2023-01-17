Симовский Леонтий ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1860 по 1872 ст.
Сын: Симовский Тимофей Леонтьевич
Мать ребёнка: не указана
Птичье, Шумихинский муниципальный район, Курганская область
Крестьянин Оренбургской губернии, Челябинского уезда Птиченской волости, деревни Убиенной Даты и место приблизительные
Смерть
Неизвестно