Добровольский Василий Антонович Около 1759 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Василий Антонович

Добровольский Василий Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1759

Дата смерти

28.05.1839 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1759

Отец: Добровольский Антон

Мать: не указана

Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 339 - Исповедная роспись Иоанно-Богосло... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Около 1790

Жена: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
1791

Сын: Добровольский Яков Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей за 1804-1824 годы.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Добровольский Василий Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Добровольский Иван Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
1796

Сын: Добровольский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 882
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Дата рожения вычислена из возраста в исповедных ведомостях.
Рождение ребёнка
24.08.1800 ст.

Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1177 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1800 г. Л. 187об.
Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.

Сын: Добровольский Иван 2-Й Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1803 г.
Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.

Сын: Добровольский Семен Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1803 г. л.353об-354
Рождение ребёнка
28.10.1805 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Зиновия Васильевна

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1259 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1805 г., л. 446
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Добровольская (Добровольская) София Васильевна

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
Дата рождения взята из исповедных ведомостей за 1815-1817 годы.
Рождение ребёнка
13.11.1808 ст.

Сын: Добровольский Иван 3-Й Васильевич

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1300а - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1808 г. Л. 498
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Добровольская (Добровольская) Агриппина Васильевна

Мать ребёнка: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
Метрическая запись не найдена. Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей.
Смерть
28.05.1839 ст.
Винаровка, Київська область
Причина смерти: «По старости лет» | Василий Антонович фигурирует в исповедной ведомости за 1838 год и отсутствует в таковой за 1840 год. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архи... Показать все
Похороны
30.05.1839 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1933 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1839 год. л.1129об-1130

Мы используем куки для улучшения работы сайта.