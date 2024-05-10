Добровольский Василий Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1759
Дата смерти28.05.1839 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: Добровольский Антон
Мать: не указана
Жена: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Яков Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Василий Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Иван Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Дочь: Добровольская (Добровольская) Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Дочь: Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Иван 2-Й Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Семен Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Дочь: Добровольская (Добровольская) Зиновия Васильевна
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Дочь: Добровольская (Добровольская) София Васильевна
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Сын: Добровольский Иван 3-Й Васильевич
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия
Дочь: Добровольская (Добровольская) Агриппина Васильевна
Мать ребёнка: Добровольская Анастасия