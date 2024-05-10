Добровольский Антон Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Антон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1738

Дата смерти

12.12.1798 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
село Ставишовка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1758

Жена: Добровольская Параскева Михайловна

Дата бракосочетания исходит из предположительной даты рождения старшего сына.
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Добровольский Василий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 339 - Исповедная роспись Иоанно-Богосло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Добровольская (Добровольская) Ирина Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
12.12.1798 ст.
село Ставишовка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 996 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Ставишовка за 1793-1810 гг., Л. 111 |... Показать все

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