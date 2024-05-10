Добровольский Антон
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1738
Дата смерти12.12.1798 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения вычислен из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
село Ставишовка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Около 1758
Дата бракосочетания исходит из предположительной даты рождения старшего сына.
Рождение ребёнка
Около 1759
Сын: Добровольский Василий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 339 - Исповедная роспись Иоанно-Богосло... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Добровольская (Добровольская) Ирина Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
12.12.1798 ст.
село Ставишовка, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 996 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Ставишовка за 1793-1810 гг., Л. 111 |... Показать все