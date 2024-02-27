Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Дата рожения вычислена из возраста в исповедных ведомостях.
Бракосочетание
16.01.1815 ст.
Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, опись 1012, Дело 1399 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 169а - Исповедная роспись Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1804 г., Л. 459 | Фон... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 169а - Исповедная роспись Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1804 г., Л. 459 | Фон... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Скибин, Черкаська область
Смерть
Неизвестно