Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Дата рожения вычислена из возраста в исповедных ведомостях.
Бракосочетание
16.01.1815 ст.

Муж: Ломачинский Симeон Янович

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, опись 1012, Дело 1399 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Война... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 169а - Исповедная роспись Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1804 г., Л. 459 | Фон... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 169а - Исповедная роспись Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1804 г., Л. 459 | Фон... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Скибин, Черкаська область
Смерть
Неизвестно
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