Добровольский Яков Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смерти06.05.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Дочь: Савицкая (Добровольская) Екатерина Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Дочь: Добровольская (Добровольская) Домникия Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Дочь: Добровольская (Добровольская) Анисья Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Сын: Добровольский Ефрем Яковлевич
Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна
Дочь: Добровольская (Добровольская) Александра Яковлевна
Мать ребёнка: Добровольская (Ильницкая) Марина
Сын: Добровольский Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна
Сын: Добровольский Прокопий Яковлевич
Мать ребёнка: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна