Добровольский Яков Васильевич 1791 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Яков Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

06.05.1831 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Жена

1797 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1802 г.р.

Дети

Добавил:

АД
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Место
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Рождение
1791

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей за 1804-1824 годы.
Бракосочетание
06.02.1812 ст.

Жена: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
«По исполненіи всехъ указныхъ велѣній молодецъ Яковъ Добровольскій шляхтичъ войнаровскій житель съ дѣвицею Маріею Константина Гнеуша тогожъ села жителя дочерью священникомъ Симеономъ Ятишевскимъ въ Св... Показать все
Рождение ребёнка
24.11.1814 ст.

Дочь: Савицкая (Добровольская) Екатерина Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1079, Дело 1385 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1814 г., Лист 377
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Добровольская (Добровольская) Домникия Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
04.01.1819 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Анисья Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1463 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1819 год. л.370
Рождение ребёнка
29.01.1821 ст.

Сын: Добровольский Ефрем Яковлевич

Мать ребёнка: Добровольская (Гневуш) Мария Константиновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1490а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1821 год. л.425
Бракосочетание
10.05.1822 ст.

Жена: Добровольская (Ильницкая) Марина

село Хрищатые Яры, Юшковорогская волость, Таращанский уезд, Киевская губерния, Российская империя
В записи о браке ошибочно написано имя «Іоанъ» вместо «Іаковъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1505 - Метрическая книга ... Показать все
Рождение ребёнка
25.04.1823 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Александра Яковлевна

Мать ребёнка: Добровольская (Ильницкая) Марина

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.343об
Бракосочетание
12.05.1825 ст.

Жена: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна

Винаровка, Київська область
Церковь св. Иоанна Богослова | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1551 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1825 ... Показать все
Рождение ребёнка
06.12.1826 ст.

Сын: Добровольский Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1571 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1826 год. л.379об
Рождение ребёнка
07.07.1830 ст.

Сын: Добровольский Прокопий Яковлевич

Мать ребёнка: Добровольская (Орловская) Евдокия Антоновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1645 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1830 год. л.332об
Смерть
06.05.1831 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1667 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1831 год. л.387об | Умре шляхтичъ Як... Показать все

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