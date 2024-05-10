Добровольская Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти25.01.1831 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Добровольский Яков Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Василий Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Иван Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Павел Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Дочь: Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Иван 2-Й Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Семен Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Зиновия Васильевна
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Дочь: Добровольская (Добровольская) София Васильевна
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Сын: Добровольский Иван 3-Й Васильевич
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович
Дочь: Добровольская (Добровольская) Агриппина Васильевна
Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович