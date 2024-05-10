Добровольская Анастасия Около 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольская Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

25.01.1831 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения вычислен из возраста, указанного в записи о смерти. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 352 - Исповедная роспись... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Бракосочетание
Около 1790

Муж: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
1791

Сын: Добровольский Яков Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей за 1804-1824 годы.
Рождение ребёнка
1792

Сын: Добровольский Василий Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Рождение ребёнка
1793

Сын: Добровольский Иван Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
1796

Сын: Добровольский Павел Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Рождение ребёнка
06.11.1797 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 882
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Ломачинская (Добровольская) Пелагия Васильевна

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Дата рожения вычислена из возраста в исповедных ведомостях.
Рождение ребёнка
24.08.1800 ст.

Сын: Добровольский Варфоломей Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1177 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1800 г. Л. 187об.
Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.

Сын: Добровольский Иван 2-Й Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1803 г.
Рождение ребёнка
24.05.1803 ст.

Сын: Добровольский Семен Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1803 г. л.353об-354
Рождение ребёнка
28.10.1805 ст.

Дочь: Добровольская (Добровольская) Зиновия Васильевна

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1259 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1805 г., л. 446
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Добровольская (Добровольская) София Васильевна

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
Дата рождения взята из исповедных ведомостей за 1815-1817 годы.
Рождение ребёнка
13.11.1808 ст.

Сын: Добровольский Иван 3-Й Васильевич

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1300а - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1808 г. Л. 498
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Добровольская (Добровольская) Агриппина Васильевна

Отец ребёнка: Добровольский Василий Антонович

Винаровка, Київська область
Метрическая запись не найдена. Дата рождения вычислена из исповедных ведомостей.
Смерть
25.01.1831 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1667 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1831 год. л.386об

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