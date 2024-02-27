Добровольский Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДобровольский Василий Васильевич

Добровольский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

10.12.1796 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Смерть
10.12.1796 ст.
Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1024 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1796 г. Л. 289об
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close