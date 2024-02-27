Добровольский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смерти10.12.1796 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Дата рождения вычислена из возраста в записи о смерти.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.12.1796 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1024 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1796 г. Л. 289об