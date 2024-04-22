Добровольская Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1797 ст.
Дата смертиДо 1804
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
06.11.1797 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 882
Крещение
06.11.1797 ст.
«Рожденную младеницу Анастсію отъ законныхъ родителей Василя Добровольскаго и жены его Анастасіи крестилъ того же числа священникъ Симеонъ Ятишевскій; восприемники оной были Андрей Савѣцкій и Фтеодора... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1804
В исповедной ведомости за 1804 год Анастасия отсутствует. Отсюда взята дата смерти.