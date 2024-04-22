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Добровольская Анастасия Васильевна

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

06.11.1797 ст.

Дата смерти

До 1804

Пол

Женский

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1797 ст.

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1071 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1797 г. Л. 882
Крещение
06.11.1797 ст.
Винаровка, Київська область
«Рожденную младеницу Анастсію отъ законныхъ родителей Василя Добровольскаго и жены его Анастасіи крестилъ того же числа священникъ Симеонъ Ятишевскій; восприемники оной были Андрей Савѣцкій и Фтеодора... Показать все
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Смерть
До 1804
Винаровка, Київська область
В исповедной ведомости за 1804 год Анастасия отсутствует. Отсюда взята дата смерти.
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