Добровольский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1793
Бракосочетание
Около 1813
Рождение ребёнка
02.01.1814 ст.
Сын: Добровольский Яков Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
«Въ шляхтича воинаровскаго жителя Ιоанна Добровольскаго и жены его Марфты родился сынъ Иаковъ. Молитвованъ священникомъ Симиономъ Ятишевскимъ онимже и крещенъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государст... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1816 ст.
Дочь: Ефросиния Ивановна
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1413 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1816 год. л.75 | Въ шляхтича воинаро... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1818 ст.
Дочь: Добровольская Елена Ивановна
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1447 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1818 год. л.333об
Рождение ребёнка
06.12.1820 ст.
Сын: Добровольский Николай Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1477 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1820 г., Л. 333а
Рождение ребёнка
24.11.1823 ст.
Дочь: Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.345
Рождение ребёнка
18.01.1830 ст.
Сын: Добровольский Антон Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
В метрической записи мать названа Марией. Неизвестно, является ли это ошибкой или же отражает факт второго брака Ивана Васильевича. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Укр... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1833 ст.
Сын: Добровольский Максим Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна
В метрической записи о рождении Максима мать названа Марией Петровной. Вероятно, это ошибка, поскольку родители названы «первобрачными». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архи... Показать все
Смерть
Неизвестно