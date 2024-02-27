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Добровольский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Бракосочетание
Около 1813

Жена: Добровольская Марфа Петровна

Рождение ребёнка
02.01.1814 ст.

Сын: Добровольский Яков Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
«Въ шляхтича воинаровскаго жителя Ιоанна Добровольскаго и жены его Марфты родился сынъ Иаковъ. Молитвованъ священникомъ Симиономъ Ятишевскимъ онимже и крещенъ». | ЦГИАК Украины - Центральный Государст... Показать все
Рождение ребёнка
19.01.1816 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1413 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1816 год. л.75 | Въ шляхтича воинаро... Показать все
Рождение ребёнка
21.05.1818 ст.

Дочь: Добровольская Елена Ивановна

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1447 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1818 год. л.333об
Рождение ребёнка
06.12.1820 ст.

Сын: Добровольский Николай Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1477 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1820 г., Л. 333а
Рождение ребёнка
24.11.1823 ст.

Дочь: Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1519а - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1823 год. л.345
Рождение ребёнка
18.01.1830 ст.

Сын: Добровольский Антон Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
В метрической записи мать названа Марией. Неизвестно, является ли это ошибкой или же отражает факт второго брака Ивана Васильевича. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Укр... Показать все
Рождение ребёнка
14.08.1833 ст.

Сын: Добровольский Максим Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Марфа Петровна

Винаровка, Київська область
В метрической записи о рождении Максима мать названа Марией Петровной. Вероятно, это ошибка, поскольку родители названы «первобрачными». | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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