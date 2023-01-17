село Винаровка, село Винаровка, Київська область (на 2018) — Familio

Винаровка

Київська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
Войнаровка
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Киевская губерния, Таращанский уезд, Кривецкая волость
1134. Войнаровка, село бывшее владельческое, дворов 99, жителей 766, церковь православная, школа, питейный дом 5 ветряных мельниц

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Таращанский уезд, Ставищская волость
Войнаровка село.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Київська область
А-11504Винарівкаселоцентр сільської радир-н Ставищенськийсільрада Винарівська
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