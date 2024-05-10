Добровольский Семен Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1803 ст.
Дата смерти03.06.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
24.05.1803 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1803 г. л.353об-354
Крещение
24.05.1803 ст.
«Рожденных младенцовъ Симеона и Іоанна отъ законныхъ родителей и шляхетно уроженыхъ Василія Добровольского и жены его Анастасіи молитвилъ крестилъ и миро-помазалъ священникъ Симеонъ Ятишевскій. Воспри... Показать все
Бракосочетание
1829
Дата свадьбы определена из исповедных ведомостей. В ведомости за 1829 год Семен Васильевич холост, а в ведомости за 1830 - женат.
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна
Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна
Рождение ребёнка
1834
Сын: Добровольский Федор Семенович
Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна
Год рождения вычислен из записи о свадьбе. | При этом в Исповедной росписи за 1867 год возраст Федора Семёновича указан 31 год, откуда получается, что он родился в 1831 году. | Если же верить записи о... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1839 ст.
Сын: Добровольский Афанасий Семенович
Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1933 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1839 год. л.1119об-1120
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.
Сын: Добровольский Иван Семенович
Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2169 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1843 г., Л. 8об-9
Рождение ребёнка
17.06.1846 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2361а - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1846 г., Л. 4об-5
Смерть
03.06.1867 ст.