Добровольский Семен Васильевич 24.05.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Семен Васильевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

24.05.1803 ст.

Дата смерти

03.06.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803 ст.

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда за 1803 г. л.353об-354
Крещение
24.05.1803 ст.
Винаровка, Київська область
«Рожденных младенцовъ Симеона и Іоанна отъ законныхъ родителей и шляхетно уроженыхъ Василія Добровольского и жены его Анастасіи молитвилъ крестилъ и миро-помазалъ священникъ Симеонъ Ятишевскій. Воспри... Показать все
Бракосочетание
1829

Жена: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Дата свадьбы определена из исповедных ведомостей. В ведомости за 1829 год Семен Васильевич холост, а в ведомости за 1830 - женат.
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Галицкая (Добровольская) Марьяна Семёновна

Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Добровольский Федор Семенович

Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
Год рождения вычислен из записи о свадьбе. | При этом в Исповедной росписи за 1867 год возраст Федора Семёновича указан 31 год, откуда получается, что он родился в 1831 году. | Если же верить записи о... Показать все
Рождение ребёнка
04.07.1839 ст.

Сын: Добровольский Афанасий Семенович

Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1933 - Метрическая книга церквей Таращанского уезда на 1839 год. л.1119об-1120
Рождение ребёнка
25.09.1843 ст.

Сын: Добровольский Иван Семенович

Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2169 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1843 г., Л. 8об-9
Рождение ребёнка
17.06.1846 ст.

Сын: Добровольский Федот (Федосий) Семенович

Мать ребёнка: Добровольская Елена (Иулиания) Семёновна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2361а - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1846 г., Л. 4об-5
Смерть
03.06.1867 ст.
Винаровка, Київська область

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