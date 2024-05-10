Добровольский Варфоломей Васильевич 24.08.1800 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Варфоломей Васильевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

24.08.1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1759 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1800 ст.

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1177 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1800 г. Л. 187об.
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Крещение
24.08.1800 ст.
Винаровка, Київська область
«Крещеній младенецъ Варфтоломей рожденій отъ родителей законовѣнчанихъ отца Василія шляхтича Доброволского матери же Анастасіи; восприемники были оному Василій Жураковскій и Анна Ружицкая». | Церковь ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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