Добровольский Варфоломей Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.08.1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1800 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1177 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1800 г. Л. 187об.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.08.1800 ст.
«Крещеній младенецъ Варфтоломей рожденій отъ родителей законовѣнчанихъ отца Василія шляхтича Доброволского матери же Анастасіи; восприемники были оному Василій Жураковскій и Анна Ружицкая». | Церковь ... Показать все
Смерть
Неизвестно