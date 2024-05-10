Добровольский Иван 2-Й Васильевич 24.05.1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Добровольский Иван 2-Й Васильевич

Место рождения

Винаровка, Київська область

Дата рождения

24.05.1803 ст.

Дата смерти

17.10.1867 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803 ст.

Отец: Добровольский Василий Антонович

Мать: Добровольская Анастасия

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1803 г.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Добровольская Екатерина Иосифовна

Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Винаровка, Київська область
Крещение
24.05.1803 ст.
Винаровка, Київська область
«Рожденных младенцовъ Симеона и Іоанна отъ законныхъ родителей и шляхетно уроженыхъ Василія Добровольского и жены его Анастасіи молитвилъ крестилъ и миро-помазалъ священникъ Симеонъ Ятишевскій. Воспри... Показать все
Рождение ребёнка
1839 или 1840

Сын: Добровольский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Иосифовна

Винаровка, Київська область
Дата рождения вычислена по исповедной росписи за 1867 и записи о браке за 1864 год. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 1127 ... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1848 ст.

Сын: Добровольский Максим Иванович

Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Иосифовна

Винаровка, Київська область
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2507 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1848 г. Л. 446об-447
Смерть
17.10.1867 ст.
Винаровка, Київська область

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