Добровольский Иван 2-Й Васильевич
Место рождения
Дата рождения24.05.1803 ст.
Дата смерти17.10.1867 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1803 ст.
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 1222 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1803 г.
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Однодворец
Место жительства
Неизвестно
Крещение
24.05.1803 ст.
«Рожденных младенцовъ Симеона и Іоанна отъ законныхъ родителей и шляхетно уроженыхъ Василія Добровольского и жены его Анастасіи молитвилъ крестилъ и миро-помазалъ священникъ Симеонъ Ятишевскій. Воспри... Показать все
Рождение ребёнка
1839 или 1840
Сын: Добровольский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Иосифовна
Дата рождения вычислена по исповедной росписи за 1867 и записи о браке за 1864 год. | ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1015, Дело 1127 ... Показать все
Рождение ребёнка
15.08.1848 ст.
Сын: Добровольский Максим Иванович
Мать ребёнка: Добровольская Екатерина Иосифовна
ЦГИАК Украины - Центральный Государственный Исторический Архив Украины, г. Киев | Фонд 127, Опись 1012, Дело 2507 - Метрическая книга Иоанно-Богословской церкви с. Войнаровка за 1848 г. Л. 446об-447
Смерть
17.10.1867 ст.