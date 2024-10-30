Фадеев Андрей Трофимович
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
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Рождение
1893
Отец: Фадеев Трофим Фаддеевич
Мать: Фадеева Анна Артемьевна
Он же: https://familio.org/persons/a65cc053-f07c-4dd4-878d-c2c1cff1cc55
Восприемник
08.03.1904 ст.
Восприемник у Фадеевой Дарии Трофимовны
Восприемник
05.11.1904 ст.
Восприемник у Фадеева Николая Ивановича
Восприемник
17.10.1908 ст.
Восприемник у Фадеева Дмитрия Ильича
Бракосочетание
04.02.1911 ст.
поручители по жениху: деревни Борисово крестьяне Иоанн Трофимович Губанов и Илья Трофимович Фадеев, по невесте: деревни Киучер крестьяне Роман Николаевич Щелин и Василий Алексеевич Мольков Источник: ... Показать все
Рождение ребёнка
26.12.1911 ст.
Мать ребёнка: Фадеева (Молькова Малькова) Евдокия Алексеевна
Он же: https://familio.org/persons/b1cb1bd1-ebca-42f8-8db8-9b7f4e427698 дата крещения - 27.12.1911 место рождения - дер. Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - деревни К... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1913 ст.
Дочь: Фадеева Лидия Андреевна
Мать ребёнка: Фадеева (Молькова Малькова) Евдокия Алексеевна
Она же: https://familio.org/persons/d6151368-60bd-473f-b54e-7fdc94691f33 дата крещения - 12.03.1913 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же д... Показать все
Рождение ребёнка
02.04.1918 ст.
Дочь: Фадеева Александра Андреевна
Мать ребёнка: Фадеева (Молькова Малькова) Евдокия Алексеевна
дата крещения - 03.04.1918 место рождения - дер.Борисово Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - ... дома сын гражданина ... Андреевич и девица Мария ... Фадеевы Источник: ГАЯО Ме... Показать все
Смерть
Неизвестно